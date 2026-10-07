फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Damaged culvert on Mansurabad-Raniganj road poses accident risk

Prayagraj News: मंसूराबाद-रानीगंज मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया, हादसे का खतरा

Wed, 07 Oct 2026 02:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Wed, 07 Oct 2026 02:32 AM IST
विज्ञापन
Damaged culvert on Mansurabad-Raniganj road poses accident risk
मंसूराबाद-रानीगंज मार्ग पर मेण्डारा रजबहा की क्षतिग्रस्त पुलिया इन दिनों हादसे को दावत दे रही है। पुलिया की हालत बहुत जर्जर है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। संबंधित विभाग ने अब तक इसकी मरम्मत नहीं कराई है। यह मार्ग मंसूराबाद, रानीगंज, बरईपुर, रामनगर और कचहना सहित कई गांवों के लोगों का प्रमुख रास्ता है। प्रतिदिन हजारों ग्रामीण और श्रृंग्वेरपुर धाम के श्रद्धालु इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। मुहीउद्दीनपुर निवासी एडवोकेट अदनान अहमद सहित ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों को लिखित रूप से अवगत कराया, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता अनुज यादव ने बताया कि पुलिया की मरम्मत का दायित्व सिंचाई विभाग के पास है। ग्रामीणों ने तत्काल मरम्मत की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed