प्रयागराज : नए यमुना पुल पर दो कारों की भिड़ंत, डेढ़ किलोमीटर लंबा लगा जाम
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 28 Nov 2026 01:33 PM IST
सार
नैनी कोतवाली क्षेत्र के लेप्रोसी चौराहे के पास नए यमुना पुल पर शनिवार को सुबह करीब सात बजे दो कारों में टक्कर हो गई। इससे सड़क पर जाम लग गया। हादसे के बाद दोनों वाहनों के परखचे उड़ गए। कार में सवार लोगों को चोटे आई हैं।
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विस्तार
नैनी कोतवाली क्षेत्र के लेप्रोसी चौराहे के पास नए यमुना पुल पर शनिवार को सुबह करीब सात बजे दो कारों में टक्कर हो गई। इससे सड़क पर जाम लग गया। हादसे के बाद दोनों वाहनों के परखचे उड़ गए। कार में सवार लोगों को चोटे आई हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। मौके पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। हादसे के चलते सड़क डेढ़ किलोमीटर लंबा जाम लग गया। काफी देर तक वाहन रेंगते रहे। हादसा सुबह कोहरे के चलते हुए।
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