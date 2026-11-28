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आरोपों के मुताबिक, जब युवती ने इसका विरोध किया तो वरुण नामक युवक के परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर उसके घर में घुसकर और गली में उसके साथ मारपीट की। शिकायतकर्ता पक्ष का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में वरुण अपने पिता नरेश कुमार के साथ युवती से मारपीट करता दिखाई दे रहा है। मामले में दकोहा-नंगलशामा पुलिस चौकी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं।शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि चौकी इंचार्ज ने कथित राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई करने से मना कर दिया। हालांकि, इन आरोपों पर पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। शिकायतकर्ता पक्ष ने जालंधर पुलिस कमिश्नर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने का दावा किया है। अब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मामले में निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। थाना रामामंडी प्रभारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।