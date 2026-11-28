कानपुर में मोबाइल खोने के बाद उसकी वापसी की उम्मीद छोड़ चुके 101 लोगों को शनिवार को पुलिस ने बड़ी राहत दी। पश्चिम जोन की साइबर क्राइम सेल ने केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (सीईआईआर) पोर्टल की मदद से 25 लाख रुपये कीमत के 101 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिए।

विज्ञापन



लंबे समय बाद अपना खोया मोबाइल हाथ में पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने पुलिस की इस पहल के लिए आभार जताया। पुलिस उपायुक्त पश्चिम एसएम कासिम आबिदी के निर्देश पर साइबर क्राइम सेल और सभी थानों की साइबर हेल्प डेस्क ने संयुक्त रूप से मोबाइल बरामदगी अभियान चलाया।