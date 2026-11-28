कानपुर: ‘101 मोबाइल्स-101 स्माइल्स', पश्चिम जोन पुलिस की बड़ी सफलता, मोबाइल पाकर खिले लोगों के चेहरे
Kanpur News: साइबर क्राइम सेल पश्चिम जोन और थानों की साइबर हेल्प डेस्क ने सीईआईआर पोर्टल की मदद से लगभग 25 लाख रुपये कीमत के 101 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर शनिवार को उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए।
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कानपुर में मोबाइल खोने के बाद उसकी वापसी की उम्मीद छोड़ चुके 101 लोगों को शनिवार को पुलिस ने बड़ी राहत दी। पश्चिम जोन की साइबर क्राइम सेल ने केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (सीईआईआर) पोर्टल की मदद से 25 लाख रुपये कीमत के 101 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिए।
लंबे समय बाद अपना खोया मोबाइल हाथ में पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने पुलिस की इस पहल के लिए आभार जताया। पुलिस उपायुक्त पश्चिम एसएम कासिम आबिदी के निर्देश पर साइबर क्राइम सेल और सभी थानों की साइबर हेल्प डेस्क ने संयुक्त रूप से मोबाइल बरामदगी अभियान चलाया।
101 मोबाइल वास्तविक मालिकों को सौंपे
तकनीकी मदद से गुम हुए मोबाइल फोन की पहचान कर उन्हें बरामद किया गया। डीसीपी पश्चिम ने शनिवार को सभी 101 मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे। पुलिस के मुताबिक, वर्ष 2026 में अब तक पश्चिम जोन में करीब 450 गुम मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए।
मोबाइल गुम हो तो ये करें
मोबाइल खोने या चोरी होने पर भारत सरकार के सीईआईआर पोर्टल (www.ceir.gov.in) पर शिकायत दर्ज कर फोन ब्लॉक कराएं। नजदीकी थाने या साइबर हेल्प डेस्क पर सूचना दें। मोबाइल का आईएमईआई नंबर सुरक्षित रखें। इसके लिए मोबाइल के डिब्बे या बिल की मदद लें। सिम तत्काल बंद कराएं और मोबाइल से जुड़े बैंकिंग व यूपीआई खातों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।