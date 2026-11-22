विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दोनों वाहनों की कुल कीमत 3 लाख 14 हजार 620 रुपये आंकी गई है। पुलिस से जानकारी के अनुसार सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, नई दिल्ली ने 18 नवंबर 2026 को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 68-I(1) और 68-I(3) के तहत यह आदेश पारित किया।इसमें एक वाहन की कीमत 1,40,790 रुपये और दूसरे की 1,73,830 रुपये निर्धारित की गई है। आदेश के बाद पुलिस थाना डमटाल को दोनों वाहनों का भौतिक कब्जा लेकर नियमानुसार आगामी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।नूरपुर पुलिस की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि अब नशा तस्करों के खिलाफ अभियान केवल नशीले पदार्थों की बरामदगी और गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं है। पुलिस अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति को भी निशाना बना रही है। इसका उद्देश्य तस्करों की आर्थिक ताकत कमजोर करना और नशे के कारोबार से खड़ी की गई संपत्ति को कानून के दायरे में लाना है।चिट्टा तस्करी के मामले में दो वाहन जब्त किए हैं। पुलिस जिला नूरपुर में एंटी चिट्टा अभियान के तहत नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ उनकी अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों को भी जब्त करवाया जाएगा। -धर्म चंद वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नूरपुर