कानपुर में नवाबगंज थाना क्षेत्र की ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित सीएसए परिसर निवासी ओमप्रकाश सचान (82) ने बृहस्पतिवार दोपहर जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें हैलट अस्पताल ले गए, जहां शाम छह बजे उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके बड़े बेटे सेना में कर्नल हैं। परिजनों के मुताबिक, ओमप्रकाश का करीब 30 साल से मानसिक बीमारी का इलाज चल रहा था। लंबे समय से अवसाद में रहने के कारण वह परेशान थे।

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मूलरूप से घाटमपुर निवासी ओमप्रकाश की पत्नी रानी देवी का वर्ष 2023 में निधन हो गया था। इसके बाद से वह छोटे बेटे रवि सचान के साथ रह रहे थे। बड़ा बेटा सुनील सचान सेना में कर्नल हैं और मध्य प्रदेश के सागरपुरी में तैनात हैं। छोटा बेटा रवि सचान उन्नाव के बीघापुर स्थित मगरायर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात हैं। उनकी पत्नी अर्चना सीएसए में एसोसिएट प्रोफेसर हैं।