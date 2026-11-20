जैतपुर थाना क्षेत्र के बहगढ़ गांव में एक दर्दनाक हादसे में चार साल के मासूम की कुएं में गिरने से मौत हो गई। बच्चा घर के आंगन में खेल रहा था। इसी दौरान वह वहां बने कुएं में गिर गया। परिजन घर के अंदर थे और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। काफी देर तक मासूम दिखाई नहीं देने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। आसपास की गलियों और पड़ोसियों के घरों में खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

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