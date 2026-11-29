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गोरखपुर। घर में पूजा-पाठ करना एक बेटे को इतना नागवार गुजरा कि उसने अपने ही माता-पिता की पिटाई कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। तिवारीपुर क्षेत्र के सूरजकुंड बुलाकीपुर में हुई इस घटना में मां कलावती ने छोटे बेटे जमुना कन्नौजिया पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली।कलावती के मुताबिक, उनका छोटा बेटा जमुना दुबई में रहता है। वह 13 नवंबर को दोपहर करीब दो बजे घर पहुंचा था। उस समय घर में पूजा-पाठ चल रहा था। आरोप है कि पूजा होते देख वह भड़क गया और इसे बंद करने को कहने लगा।विरोध करने पर उसने गाली-गलौज शुरू कर दी और मां की पिटाई करने लगा। आरोप है कि इसके बाद उसने पिता को भी जमीन पर पटक दिया और लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा। फिर दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। कलावती का कहना है कि मकान उनके नाम पर है। बेटे की पिटाई से उन्हें अंदरूनी चोटें आई हैं।हालत यह है कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं। उन्हें आशंका है कि बेटा भविष्य में उनकी और पति की जान ले सकता है। पीड़िता ने पहले तिवारीपुर थाने में शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर एसएसपी से गुहार लगाई। उनके निर्देश पर 27 नवंबर को पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।