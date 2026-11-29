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थाना रोरावर क्षेत्र के नादा चौराहे के पास स्थित सिद्धिविनायक फार्म हाउस में शादी में बन्नादेवी थाना क्षेत्र के नगला कलार निवासी जितेंद्र भी वर पक्ष की ओर से शामिल हुआ था। सीओ का कहना है कि शादी में शराब पीने के दौरान जितेंद्र का सोनू भारद्वाज नाम के युवक से विवाद हो गया था। जितेंद्र का आरोप है कि सोनू ने कॉल कर अपने साथ क्रिकेट खेलने वाले लगभग 10 युवकों को बुला लिया। इन युवकों ने आते ही शादी में खाना खा रहे जितेंद्र को खींचकर बाहर निकाल लिया और बेरहमी से पीटा।वायरल वीडियो में कुछ लोग ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मत मारो ये मर जाएगा। इसके बावजूद आरोपी उसे पर हमला करते नजर आ रहे हैं। सीओ प्रथम कमलेश कुमार का कहना है कि इस मामले में बन्नादेवी थाना क्षेत्र में रहने वाले दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। सरिया भी बरामद हुआ है। जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कर सोनू व अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। प्रवीण पर रोरावर, बन्नादेवी और देहली गेट थाने में नौ प्राथमिकी दर्ज है।