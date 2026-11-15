Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Attack with a sharp-edged weapon during land measurement; Rameez

प्रयागराज : जमीन नाप के दौरान धारदार हथियार से हमला, आरोपियों में अतीक अहमद के गिरोह से जुड़ा रमीज भी शामिल

Sun, 15 Nov 2026 02:43 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 15 Nov 2026 02:43 PM IST
सार

धूमनगंज थाना क्षेत्र के कसारी मसारी मौजा में जमीन की नाप के दौरान धारदार हथियार से हमले का मामला सामना आया है। एक नवंबर के इस वारदात में पीड़ित इरफान असलम हसन ने दो नवंबर को शिकायत की थी।

विज्ञापन
Attack with a sharp-edged weapon during land measurement; Rameez
Fir demo - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

धूमनगंज थाना क्षेत्र के कसारी मसारी मौजा में जमीन की नाप के दौरान धारदार हथियार से हमले का मामला सामना आया है। एक नवंबर के इस वारदात में पीड़ित इरफान असलम हसन ने दो नवंबर को शिकायत की थी। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। इरफान के मुताबिक हमलावरों में अतीक अहमद के गिरोह से जुड़ा रमीज भी शामिल था।

विज्ञापन


इरफान ने बताया कि लेखपाल दिलीप जमीन की नाप कर रहे थे। तभी इरशाद हुसैन, रमीज और तीन-चार अन्य व्यक्ति मौके पर आ गए। उन्होंने आक्रोशित होकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए इरफान को पीटना शुरू कर दिया। रमीज ने धारदार हथियार से इरफान की गर्दन पर हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। इरफान के मुताबिक वह अन्य अज्ञात हमलावरों को देखने पर पहचान लेंगे।
विज्ञापन


इरफान ने बताया कि आरोपी रमीज आईएस बब्बू दामूपुर का भतीजा और सक्रिय सदस्य है। रमीज पूर्व में अतीक अहमद के इशारे पर हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराधों में शामिल रहा है। देवघाट, शाहपुर और पीपलगांव जैसे इलाकों में इनका खौफ बना हुआ है। इनसे स्थानीय लोग भयभीत रहते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed