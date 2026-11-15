प्रयागराज : जमीन नाप के दौरान धारदार हथियार से हमला, आरोपियों में अतीक अहमद के गिरोह से जुड़ा रमीज भी शामिल

धूमनगंज थाना क्षेत्र के कसारी मसारी मौजा में जमीन की नाप के दौरान धारदार हथियार से हमले का मामला सामना आया है। एक नवंबर के इस वारदात में पीड़ित इरफान असलम हसन ने दो नवंबर को शिकायत की थी। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। इरफान के मुताबिक हमलावरों में अतीक अहमद के गिरोह से जुड़ा रमीज भी शामिल था।

विज्ञापन





इरफान ने बताया कि लेखपाल दिलीप जमीन की नाप कर रहे थे। तभी इरशाद हुसैन, रमीज और तीन-चार अन्य व्यक्ति मौके पर आ गए। उन्होंने आक्रोशित होकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए इरफान को पीटना शुरू कर दिया। रमीज ने धारदार हथियार से इरफान की गर्दन पर हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। इरफान के मुताबिक वह अन्य अज्ञात हमलावरों को देखने पर पहचान लेंगे। विज्ञापन



इरफान ने बताया कि आरोपी रमीज आईएस बब्बू दामूपुर का भतीजा और सक्रिय सदस्य है। रमीज पूर्व में अतीक अहमद के इशारे पर हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराधों में शामिल रहा है। देवघाट, शाहपुर और पीपलगांव जैसे इलाकों में इनका खौफ बना हुआ है। इनसे स्थानीय लोग भयभीत रहते हैं। इरफान ने बताया कि लेखपाल दिलीप जमीन की नाप कर रहे थे। तभी इरशाद हुसैन, रमीज और तीन-चार अन्य व्यक्ति मौके पर आ गए। उन्होंने आक्रोशित होकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए इरफान को पीटना शुरू कर दिया। रमीज ने धारदार हथियार से इरफान की गर्दन पर हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। इरफान के मुताबिक वह अन्य अज्ञात हमलावरों को देखने पर पहचान लेंगे।इरफान ने बताया कि आरोपी रमीज आईएस बब्बू दामूपुर का भतीजा और सक्रिय सदस्य है। रमीज पूर्व में अतीक अहमद के इशारे पर हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराधों में शामिल रहा है। देवघाट, शाहपुर और पीपलगांव जैसे इलाकों में इनका खौफ बना हुआ है। इनसे स्थानीय लोग भयभीत रहते हैं।

विज्ञापन