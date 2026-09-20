Prayagraj News: गणेश प्रतिमा विसर्जन में श्रद्धालुओं के गूंजे जयकारे
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sun, 20 Sep 2026 02:24 AM IST
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नहटी गांव के देवी चौरा मंदिर में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन शनिवार को हनुमान टेकरी मंदिर प्रांगण में स्थित तालाब में किया गया। ग्रामीणों ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर लगातार 5 दिन तक पूजा-अर्चना की। छठे दिन श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा-अर्चना व दीप प्रज्वलित कर भगवान गणेश आरती की। इसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। मौके पर जुटे ग्रामीणों ने विसर्जन के समय संयुक्त रूप से जयकारा लगाते हुए भव्य जुलूस निकाला। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसीपी हंडिया व थाना प्रभारी सरायममरेज पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।
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