{"_id":"62927a2ef9e0564f42186fcb","slug":"booker-prize-2022-gitanjali-shree-s-friends-surprised-by-the-government-s-silence-on-booker-s-achievement","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Booker Prize 2022 : बुकर की उपलब्धि पर सरकार की चुप्पी से गीतांजलि श्री की सहेलियां हैरान, मुंशी प्रेमचंद की पौत्री ने कही यह बात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अनूप ओझा, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 29 May 2022 01:08 AM IST