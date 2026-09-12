Prayagraj News: बैंकों में कामकाज ठप, खाली हाथ लौटे ग्राहक

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बैंक पहुंचने वाले ग्राहकों को गेट पर हड़ताल के चलते बैंक बंद होने की सूचना मिली। इसके बाद उन्हें बिना काम कराए ही वापस लौटना पड़ा। कर्मचारियों की ओर से पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने, पीएलआई समेत अन्य मांगों को लेकर हड़ताल की गई थी। बैंक बंद रहने से लेनदेन और अन्य जरूरी बैंकिंग कार्य प्रभावित रहे। शनिवार और रविवार को बैंक बंद रहने से लोगों के कामकाज प्रभावित होंगे। इधर, फूलपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक समेत कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में कामकाज ठप रहा।सुबह से ही रुपये निकालने, जमा करने और अन्य बैंकिंग कार्यों के लिए ग्राहक शाखाओं पर पहुंचने लगे थे। बैंक बंद मिलने पर कुछ ग्राहक काफी देर तक शाखा खुलने का इंतजार करते रहे, लेकिन हड़ताल के कारण सेवाएं शुरू नहीं हो सकीं।