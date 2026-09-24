इलाहाबाद विवि : चुनौतियों के बीच उपलब्धियों भरा वीसी प्रो. संगीता श्रीवास्तव का कार्यकाल, मिली दूसरी पारी

प्रथम कार्यकाल में करीब 400 शिक्षकों की नियुक्ति की गई जबकि 280 से अधिक शिक्षकों को कॅरिअर एडवांसमेंट स्कीम (कैस) के तहत पदोन्नति मिली। गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के 636 पदों पर भी नियुक्तियां हुईं। इससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिली। संवादनई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम लागू किया। इसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डबल मेजर डिग्री, ऑनर्स विद रिसर्च जैसे विकल्प शामिल किए गए। कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को भी स्थान दिया गया। उधर, विज्ञान संकाय में डे-केयर सेंटर की स्थापना भी प्रथम कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों में रही। इससे इविवि के शिक्षकों और कर्मचारियों के छोटे बच्चों के लिए सुरक्षित व सुविधाजनक आश्रय उपलब्ध हुआ।

चुनौतियों के बीच उपलब्धियों भरे कार्यकाल का नतीजा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) की कुलाधिपति व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव पर भरोसा जताते हुए उन्हें दूसरा कार्यकाल सौंपा है। पहले कार्यकाल में पदभार संभालते ही उनके सामने बड़ी चुनौतियां थीं। इन चुनौतियों के रूप में छात्रसंघ, शिक्षक भर्ती समेत कई मुद्दों पर उनके निर्णयों ने इविवि को नैक ए प्लस का तमगा दिलवाया।

खेल सुविधाओं का हुआ विस्तार



खेलों को बढ़ावा देने के लिए पांच नए खेल मैदान बनाए और दो खेल प्रांगणों का जीर्णोद्धार कराया गया। विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतने पर कैश प्राइज देने की व्यवस्था भी की गई। वहीं, प्रथम कार्यकाल में हिंदू छात्रावास, विज्ञान परिषद समेत करीब 200 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों का अधिग्रहण भी किया गया। इससे विश्वविद्यालय की परिसंपत्तियों में विस्तार और भविष्य में शैक्षणिक व अन्य गतिविधियों के लिए आधार मजबूत हुआ।



जन्मदिन पर मिली पुनर्नियुक्ति की सूचना, स्थापना दिवस पर जश्न



कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव को स्थापना दिवस के दिन विश्वविद्यालय को उनकी पांच वर्ष के दूसरे कार्यकाल की सौगात मिली। खास बात यह है कि एक दिन पूर्व यानी मंगलवार को उन्हें अपने जन्मदिन पर पुनर्नियुक्ति की सूचना मिली और स्थापना दिवस पर विश्वविद्यालय परिवार ने इसे जश्न के रूप में मनाया। स्वतंत्र भारत में पहली बार इविवि के कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव को दूसरा कार्यकाल मिला। उनकी पुनर्नियुक्ति के साथ विश्वविद्यालय के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है।