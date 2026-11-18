इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक पद पर भर्ती के लिए पांच साल के शिक्षण अनुभव की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को पद की जिम्मेदारियों और कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए भर्ती के लिए अलग-अलग शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रधानाध्यापक पद की जिम्मेदारियों के अनुरूप अनुभव की अनिवार्यता तय करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने जालौन के कृष्ण कुमार और 12 अन्य की याचिका पर दिया।

याचियों ने उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल) (शिक्षकों की भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 1978 के नियम 4(2) को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि वर्ष 2019 के संशोधन के तहत प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल या बेसिक शिक्षा परिषद के वरिष्ठ बेसिक स्कूल में पांच साल पढ़ाने का अनुभव अनिवार्य कर दिया गया है।

विज्ञापन

याचियों का तर्क था कि वे इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के तहत संचालित हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में शिक्षक हैं। इन विद्यालयों में कक्षा छह से आठ तक भी पढ़ाई कराई जाती है और उनका पाठ्यक्रम जूनियर हाईस्कूलों के समान है। ऐसे में उनके शिक्षण अनुभव को मान्यता नहीं देना उनके साथ भेदभाव है।

विज्ञापन