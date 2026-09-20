Prayagraj News: 17 पुलिस कर्मियों को एसीपी मेजा ने किया इधर-उधर
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sun, 20 Sep 2026 02:23 AM IST
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डेढ़-डेढ़ साल से एक ही चौकी-थाने में तैनात 17 पुलिस कर्मियों को एसीपी मेजा बृजेश पाठक ने शनिवार को इधर-उधर कर दिया। इतना ही नहीं, मेजा सर्किल के कोरांव, मेजा, मांडा थाना और कोहड़ार पुलिस चौकी के अलावा सिरसा, मेजारोड, दिघिया, भारतगंज, बड़ोखर पुलिस चौकी में तैनात दरोगा और सिपाहियों को इधर-उधर कर दिया गया है। एसीपी ने बताया कि साल-डेढ़ साल से एक ही स्थान पर बने रहने से अच्छी पुलिसिंग नहीं की जा सकती है। इस लिहाज से फेरबदल किया गया है। एसीपी ने बताया कि सर्किल के एक थाने में तैनात दरोगा पर भी तलवार लटक रही है। जांच पूरी होते ही रिपोर्ट डीसीपी को प्रेषित कर दी जाएगी। उधर, मेजा थाने का कार्यभार इंस्पेक्टर धनंजय पाण्डेय ने संभाल लिया है।
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