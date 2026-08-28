Aligarh News: घर बुलाकर युवक को पीटा, 19 के खिलाफ रिपोर्ट
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:38 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:38 AM IST
विज्ञापन
गांव उदयपुर में रंजिश के चलते युवक को फोन कर घर बुलाकर सामूहिक रूप से मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 11 नामजद समेत 19 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
निवासी ललित और भीमा ने 22 अगस्त की शाम करीब 7:30 बजे हुई घटना की तहरीर पुलिस को दी। आरोप है कि कृष्ण उर्फ केके ने फोन कर उसे अपने घर बुलाया। वहां पुरानी रंजिश को लेकर रोहित, भोला, पवन, नरेंद्र, वीरेंद्र, उदयवीर, अरुण, विमलेश, बबीता, मैना और कमलेश समेत अन्य 8-10 अज्ञात लोग मौजूद थे। सभी ने एकराय होकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। हमले में पीड़ित को गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि हमलावरों ने पीड़ित और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने 11 नामजद और करीब आठ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
निवासी ललित और भीमा ने 22 अगस्त की शाम करीब 7:30 बजे हुई घटना की तहरीर पुलिस को दी। आरोप है कि कृष्ण उर्फ केके ने फोन कर उसे अपने घर बुलाया। वहां पुरानी रंजिश को लेकर रोहित, भोला, पवन, नरेंद्र, वीरेंद्र, उदयवीर, अरुण, विमलेश, बबीता, मैना और कमलेश समेत अन्य 8-10 अज्ञात लोग मौजूद थे। सभी ने एकराय होकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। हमले में पीड़ित को गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि हमलावरों ने पीड़ित और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने 11 नामजद और करीब आठ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन