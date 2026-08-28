Aligarh News: घर बुलाकर युवक को पीटा, 19 के खिलाफ रिपोर्ट

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निवासी ललित और भीमा ने 22 अगस्त की शाम करीब 7:30 बजे हुई घटना की तहरीर पुलिस को दी। आरोप है कि कृष्ण उर्फ केके ने फोन कर उसे अपने घर बुलाया। वहां पुरानी रंजिश को लेकर रोहित, भोला, पवन, नरेंद्र, वीरेंद्र, उदयवीर, अरुण, विमलेश, बबीता, मैना और कमलेश समेत अन्य 8-10 अज्ञात लोग मौजूद थे। सभी ने एकराय होकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। हमले में पीड़ित को गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि हमलावरों ने पीड़ित और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने 11 नामजद और करीब आठ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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गांव उदयपुर में रंजिश के चलते युवक को फोन कर घर बुलाकर सामूहिक रूप से मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 11 नामजद समेत 19 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।