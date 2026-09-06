Aligarh News: आज के कार्यक्रम
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:55 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:55 AM IST
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बैठक
मैरिस रोड : होटल लेमन ट्री में दिगम्बर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मणिद्र जैन की बैठक दोपहर 12.30 बजे
जनसभा
नगला तिकोना : प्रसन्न बैंक्वेट हॉल में सैनी समाज की जनसभा का आयोजन दोपहर 12.30 बजे
कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव
मैरिस रोड : होटल मेलरोज इन में महाराज अग्रसेन समिति महिला शाखा गूंज की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव शाम चार बजे
शोभायात्रा
जीटी रोड : हीरालाल बारहसैनी इंटर कॉलेज से विश्व हिंदू परिषद की ओर से कृष्ण महोत्सव पर शोभायात्रा शाम 4 बजे
विज्ञापन
मैरिस रोड : होटल लेमन ट्री में दिगम्बर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मणिद्र जैन की बैठक दोपहर 12.30 बजे
जनसभा
नगला तिकोना : प्रसन्न बैंक्वेट हॉल में सैनी समाज की जनसभा का आयोजन दोपहर 12.30 बजे
कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव
मैरिस रोड : होटल मेलरोज इन में महाराज अग्रसेन समिति महिला शाखा गूंज की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव शाम चार बजे
शोभायात्रा
जीटी रोड : हीरालाल बारहसैनी इंटर कॉलेज से विश्व हिंदू परिषद की ओर से कृष्ण महोत्सव पर शोभायात्रा शाम 4 बजे