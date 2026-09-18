Aligarh News: विद्युत कटौती से परेशान ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

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प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार की ओर से देहात क्षेत्र में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति देने के आदेश हैं, लेकिन गांव में पिछले करीब 15 दिन से मात्र आठ घंटे ही बिजली दी जा रही है। इससे बच्चों की पढ़ाई और खेतों की सिंचाई बाधित हो रही है।रात में बिजली नहीं आने से गर्मी और मच्छरों के प्रकोप से ग्रामीण परेशान हैं। प्रदर्शनकारियों में पूनम देवी, पूजा देवी, राजवती देवी, नमिता देवी, विरमा देवी, पिंटू, संजू, इंद्रपाल, यूनिस, गुड्डू, वैभव आदि शामिल रहे। वहीं, जेई सुंदरलाल का कहना है कि बिजली आपूर्ति मशीन खराब होने के कारण कुछ समस्या बनी हुई है। मशीन ठीक होते ही विद्युत आपूर्ति बढ़ा दी जाएगी।