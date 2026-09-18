Aligarh News: पनैठी में छह अवैध काॅलोनियों पर चला बुलडोजर

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इसमें गजेंद्र सिंह पुत्र राम दयाल की काॅलोनी, केदारी सिंह की काॅलोनी, अंशुल और बनवारी की कॉलोनी, गजेंद्र सिंह व नंदू सिंह की कॉलोनी, नितिन और अनुज की कॉलोनी, मेहताब सिंह और केदारी सिंह द्वारा बसाई जा रही कॉलोनी शामिल थी। इनकी चहारदीवारी, नींव और अन्य निर्माण कार्य ढहा दिए गए। इस दौरान अकराबाद थाना क्षेत्र का पुलिस बल और मजिस्ट्रेट मौजूद रहे।एडीए वीसी कुलदीप मीणा ने बताया कि उक्त कार्रवाई से पूर्व इन सभी कॉलोनाइजर को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया था। उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की (यथा संशोधित) धारा 27 (1) के अधीन पर्याप्त सुनवाई का मौका दिया गया। इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है।उन्होंने कहा कि कोई भी कॉलोनाइजर एडीए से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना ऐसी कॉलोनी न बनाए अन्यथा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। जनमानस भी ऐसी कॉलोनी में कोई भूखंड लेने से पहले एडीए से उसके स्वीकृत मानचित्र की पूरी जानकारी कर लें। अन्यथा भूखंड बनाए जाने पर भी कार्रवाई होगी।