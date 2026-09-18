Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:48 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:48 AM IST
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भजन संध्या :
रघुवीरपुरी : अखलेश्वर महादेव मंदिर में गणेश महोत्सव पर भजन संध्या शाम 4 बजे।
टीकाराम मंदिर : गणेश संस्कार एवं सामाजिक संस्था की ओर से गणेश महोत्सव एक शाम बांके बिहारी के नाम भजन संध्या शाम 7 बजे।
वार्ष्णेय मंदिर : गणेश महोत्सव सेवा समिति की ओर से भजन संध्या शाम 7 बजे।
सुंदर कांड पाठ :
सुदामापुरी : मंगलेश्वर महादेव मंदिर में गणेश महोत्सव पर सुंदरकांड पाठ शाम 6 बजे।
रसिया दंगल :
अचल ताल : गणेश मंदिर में रसिया दंगल शाम 8 बजे।
रूप सज्जा प्रतियोगिता :
अचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में राधा कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता शाम 4 बजे।
देवछठ मेला :
खेरेश्वर : खेरेश्वर महादेव मंदिर में खेरेश्वर महादेव व दाऊजी महाराज समिति की ओर से देवछठ मेले में ब्रज सांस्कृतिक कार्यक्रम दोपहर 1 बजे।
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रघुवीरपुरी : अखलेश्वर महादेव मंदिर में गणेश महोत्सव पर भजन संध्या शाम 4 बजे।
टीकाराम मंदिर : गणेश संस्कार एवं सामाजिक संस्था की ओर से गणेश महोत्सव एक शाम बांके बिहारी के नाम भजन संध्या शाम 7 बजे।
वार्ष्णेय मंदिर : गणेश महोत्सव सेवा समिति की ओर से भजन संध्या शाम 7 बजे।
सुंदर कांड पाठ :
सुदामापुरी : मंगलेश्वर महादेव मंदिर में गणेश महोत्सव पर सुंदरकांड पाठ शाम 6 बजे।
रसिया दंगल :
अचल ताल : गणेश मंदिर में रसिया दंगल शाम 8 बजे।
रूप सज्जा प्रतियोगिता :
अचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में राधा कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता शाम 4 बजे।
देवछठ मेला :
खेरेश्वर : खेरेश्वर महादेव मंदिर में खेरेश्वर महादेव व दाऊजी महाराज समिति की ओर से देवछठ मेले में ब्रज सांस्कृतिक कार्यक्रम दोपहर 1 बजे।