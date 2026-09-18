Aligarh News: जब स्क्रीन पर धड़का दिल, बच्चों की जिज्ञासा भी हुई धक-धक

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मौका था उच्च प्राथमिक विद्यालय नौगवां, लोधा में हुई विज्ञान की रोचक कक्षा का। सहायक अध्यापिका (विज्ञान) नूतन यादव ने जंतुओं एवं पौधों में परिवहन अध्याय के तहत बच्चों को मानव हृदय की काट संरचना और उसकी कार्यप्रणाली समझाई। स्मार्ट टीवी पर हृदय के विभिन्न हिस्सों को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि हृदय लगातार पंप की तरह काम करता है। इसके फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया के माध्यम से रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है और वहां से वापस हृदय तक आता है।स्क्रीन पर हृदय के भीतर रक्त के प्रवाह को देखकर बच्चे खासे उत्साहित नजर आए। उन्होंने जानना चाहा कि हृदय लगातार धड़कता कैसे रहता है, रक्त पहले हृदय के किस हिस्से में पहुंचता है और फिर शरीर में किस तरह आगे बढ़ता है। अध्यापिका ने बच्चों के सवालों के जवाब सरल उदाहरणों के साथ समझाए।कक्षा में स्मार्ट टीवी के इस्तेमाल से किताब में पढ़ा गया विषय बच्चों के सामने जीवंत हो गया। हृदय की संरचना और रक्त संचार जैसी जटिल प्रक्रिया को दृश्य माध्यम से समझने में बच्चों को आसानी हुई।स्मार्ट टीवी पर हृदय की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली दिखाने से बच्चों को विषय को आसानी से समझने में मदद मिली। बच्चों ने उत्साह के साथ कई सवाल पूछे। ऐसी गतिविधियों से विज्ञान के कठिन विषय भी बच्चों के लिए रोचक और सहज हो जाते हैं।-नूतन यादव, सहायक अध्यापिका (विज्ञान)