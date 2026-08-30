अलीगढ़: सड़ा गला प्याज काटते हुए वीडियो वायरल, रेस्टोरेंट और होटल वाले इसका कर रहे प्रयोग

अलीगढ़ महानगर के ऊपरकोट इलाके में संचालित एक रेस्टोरेंट में सड़ा-गला प्याज काटे जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को जिलाधिकारी और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को भी भेजा गया है।

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सहायक आयुक्त खाद्य दीपक सिंह ने कहा है कि वीडियो की जांच की जा रही है, अगर शिकायत सही मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। गौर हो कि अच्छे प्याज की कीमत 55 से 60 रुपये किलो तक पहुंच गई है, जिससे रेस्टोरेंट और होटल संचालकों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है।थोक मंडी में कम गुणवत्ता वाला 40 रुपये किलो के भाव में भी मिल जा रहा है। इसका छिलका खराब होता है और रंग कुछ काला पड़ चुका होता है, इसलिए यह सस्ते भाव में मिल जाता है। रेस्टोरेंट और होटल वाले इसका ही प्रयोग कर रहे हैं। वायरल वीडियो में ऐसे ही प्याज का प्रयोग होना बताया जा रहा है।