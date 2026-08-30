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अलीगढ़: फर्जी फाइनेंस कंपनी बनाकर ज्यादा मुनाफे का लालच देकर ठगी करने वाला गिरफ्तार, रह है आपराधिक इतिहास

Sun, 30 Aug 2026 09:46 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sun, 30 Aug 2026 09:46 PM IST
सार

दीपक कुमार द्वारा फर्जी फाइनेंस कंपनी तैयार कर लोगों को अधिक मुनाफे का लालच दिया जाता था। इसके बाद उनसे कंपनी में पैसे जमा कराए जाने का आरोप है।

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Man arrested for fraud by setting up fake finance company
पकड़ा गया आरोपी - फोटो : पुलिस

विस्तार
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फर्जी फाइनेंस कंपनी बनाकर लोगों को ज्यादा मुनाफे का लालच देकर ठगी करने के मामले में क्वार्सी पुलिस ने एक आरोपी को रविवार को गिरफ्तार किया है। 

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सीओ सिविल लाइंस सर्वम सिंह ने बताया कि आरोपी दीपक कुमार निवासी मुकंद विहार 38वीं वाहिनी पीएसी, थाना क्वार्सी द्वारा फर्जी फाइनेंस कंपनी तैयार कर लोगों को अधिक मुनाफे का लालच दिया जाता था। 
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इसके बाद उनसे कंपनी में पैसे जमा कराए जाने का आरोप है। आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ थाना सिविल लाइंस में पहले से ही एक रिपोर्ट दर्ज है।

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