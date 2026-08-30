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अलीगढ़: पलवल जाने वाले हाईवे के निर्माण ने पकड़ी रफ्तार, वर्ष 2027 के मध्य तक तैयार करने का लक्ष्य

Sun, 30 Aug 2026 04:58 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sun, 30 Aug 2026 04:58 PM IST
सार

हाईवे की अलीगढ़ जनपद में कुल लंबाई लगभग 47 किमी तक है। भूमि अधिग्रहण का 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है। जहां भी कुछ आपत्तियां थीं, उनका निपटारा किया जा रहा है। शेष मामलों को निपटा कर अधिग्रहण जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

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Aligarh-Palwal highway construction update
अलीगढ़-पलवल हाईवे - फोटो : संवाद

विस्तार
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अलीगढ़ से हरियाणा के पलवल जिले तक जाने वाले हाईवे नंबर 334-डी के निर्माण ने रफ्तार पकड़ ली है। 31 गांवों से गुजर रहे इस हाईवे पर भूमि अधिग्रहण का काम 80 फीसदी तक पूरा हो चुका है, जिसकी धनराशि का वितरण हो चुका है। निर्माण कार्य भी इसी के साथ आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2027 के मध्य तक इसका निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। इसको फोरलेन बनाया जा रहा है।

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अपर जिलाधिकारी प्रशासन सौरभ भट्ट ने बताया कि नए हाईवे की अलीगढ़ जनपद में कुल लंबाई लगभग 47 किमी तक है। भूमि अधिग्रहण का 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है। जहां भी कुछ आपत्तियां थीं, उनका निपटारा किया जा रहा है। शेष मामलों को निपटा कर अधिग्रहण जल्द पूरा कर लिया जाएगा। कार्यदायी संस्था ने काम की रफ्तार बढ़ा दी है। हाईवे के लिए रास्ते का समतलीकरण किया जा रहा है। कुछ जगहों पर पुलों और पुलिया का निर्माण जारी है।
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यह हाईवे कोल और खैर तहसील के गांवों से होते हुए हरियाणा के पलवल जिले में प्रवेश करेगा। इन गांवों में अर्राना, उदयगढ़ी, बांकनेर, गणेशपुर, नगला अस्सू, उसरह रसूलपुर, बुलाकीपुर, चौधाना, जरारा, ऐंचना, लक्ष्मणगढ़ी, राजपुर, रेसरी, जलालपुर, हीरापुर-हीरपुर, खेड़िया बुजुर्ग, इतवारपुर, दोरपुरी, श्यौराल, हमीदपुर, सूलपुर, बजीदपुर नादा, हरदासपुर, लुसारा बिसवा, लोधा, करसुआ, अंडला, सोतिपुरा, फाजिलपुर कलां, खंडेहा और कुराना शामिल हैं।

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