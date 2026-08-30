स्वाइन फ्लू: अलीगढ़ मंडल में 14 मरीज, 100 की जांच हुई, स्वास्थ्य मंत्री ने परखीं तैयारियां

स्वाइन फ्लू का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार तक अलीगढ़ मंडल के 14 मरीजों में इसकी पुष्टि हो चुकी है। जिसमें अलीगढ़ के नौ, कासगंज के दो, हाथरस के दो और एटा जनपद का एक मरीज शामिल है। अब तक लगभग 100 संदिग्ध मरीजों की जांच हुई है। एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज में इसकी जांच निशुल्क हो रही है।

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सीएमओ डॉ. आरएन सिंह ने बताया कि इस संक्रमण से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सामान्य रूप से उपचार कराने और थोड़ी सावधानी बरतने से बीमारी से बचा जा सकता है। संक्रमण लगभग सात दिन में दूर हो जाता है। एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज में इसकी निशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध है।पंडित दीनदयाल संयुक्त अस्पताल के सीएमएस डॉ. एमके माथुर ने बताया कि स्वाइन फ्लू का उपचार करने वाले डॉक्टरों और फ्रंट लाइन वर्करों के लिए विभागीय स्तर से 110 वैक्सीन प्राप्त हो चुकी है। जल्द ही स्टाफ का टीकाकरण किया जाएगा ताकि उन्हें उपचार करने में असुविधा न हो।प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने शनिवार सुबह साढ़े आठ बजे ऑनलाइन बैठक कर स्वाइन फ्लू से लड़ने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश के सभी मंडलों के अपर निदेशक स्वास्थ्य और सीएमओ से बात कर इसकी जांच, उपचार की व्यवस्थाओं और अन्य आवश्यक उपायों की जानकारी की। कार्यवाहक एडी हेल्थ डॉ. मोहन झा ने बताया कि अलीगढ़ में अभी स्थिति नियंत्रण में है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और लखनऊ में इसका संक्रमण अधिक है।