अलीगढ़: जुआ कांड में सीसीटीवी फुटेज-डीवीआर खंगाल रही पुलिस, 17 लोगों को पकड़ा था होटल से

अलीगढ़ के मैरिस रोड स्थित होटल मेलरोज इन जुआ कांड में पुलिस अब होटल के डीवीआर और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी है ताकि इस अवैध धंधे से जुड़े अन्य चेहरों को भी बेनकाब किया जा सके। बृहस्पतिवार को पुलिस ने होटल से 17 लोगों को जुआ खेलते पकड़ा था।

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पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 112(2) के तहत मामला दर्ज किया है। कानून के जानकारों के अनुसार, यह धारा छोटे अपराधों को संगठित रूप से अंजाम दिए जाने से संबंधित मामलों में लगाई जाती है। इसमें एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।सीओ तृतीय सर्वम सिंह का कहना है कि प्रारंभिक कार्रवाई के बाद अब होटल के अंदर की गतिविधियों और संदिग्धों की आवाजाही की थाह ली जा रही है। इसके लिए होटल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और डीवीआर को तकनीकी जांच के लिए खंगाला जा रहा है। फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच में जिन-जिन नए लोगों के नाम सामने आएंगे, उन सभी पर पुलिस का शिकंजा कसा जाएगा।