Aligarh News: मधुमक्खी पालन की 187 पेटी समेत दो लोग गिरफ्तार
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:41 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:41 AM IST
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दादों पुलिस ने मधुमक्खियों की 187 पेटी चोरी करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 187 पेटियां, गैस सिलिंडर, दो जालीदार नकाब और घटना में प्रयुक्त डीसीएम कैंटर बरामद किए हैं।
थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि मंगलवार की रात को पुलिस गिरधरपुर पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक डीसीएम कैंटर को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान कैंटर में चोरी गई मधुमक्खियों की पेटियां और अन्य सामान बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि बीती 17 अगस्त को गांव हैवतपुर कोटरा स्थित आम के बाग में रखी मधुमक्खियों की 187 पेटियां चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने चोरी की वारदात में शामिल आरोपियों राजकुमार पुत्र मुरारीलाल निवासी बामनपुर, थाना आहार, जनपद बुलंदशहर और योगेंद्र पुत्र शिवलाल निवासी रुड़बांगर, थाना अनूपशहर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
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थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि मंगलवार की रात को पुलिस गिरधरपुर पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक डीसीएम कैंटर को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान कैंटर में चोरी गई मधुमक्खियों की पेटियां और अन्य सामान बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि बीती 17 अगस्त को गांव हैवतपुर कोटरा स्थित आम के बाग में रखी मधुमक्खियों की 187 पेटियां चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने चोरी की वारदात में शामिल आरोपियों राजकुमार पुत्र मुरारीलाल निवासी बामनपुर, थाना आहार, जनपद बुलंदशहर और योगेंद्र पुत्र शिवलाल निवासी रुड़बांगर, थाना अनूपशहर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
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