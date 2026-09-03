Aligarh News: रुस्तम नगर में आबादी के पास मगरमच्छ देख फैली दहशत
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:44 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:44 AM IST
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क्षेत्र के गांव रुस्तम नगर में बुधवार सुबह आबादी के पास पानी में मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने करीब चार फीट लंबे मगरमच्छ को रेस्क्यू कर पकड़ लिया। बाद में उसे बरेली स्थित रामगंगा नदी में छोड़ दिया गया।
गांव निवासी किसान राकेश बुधवार सुबह सात बजे अपने खेतों की ओर जा रहे थे। आबादी से करीब 100 मीटर दूर पहुंचने पर उन्हें पानी में मगरमच्छ दिखाई दिया। मगरमच्छ को देखकर वह घबरा गए और इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी। आबादी के नजदीक मगरमच्छ पहुंचने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में खलबली मच गई। मामले की सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम में शामिल वन रक्षक मयंक यादव, राम अवतार सिंह, विजय कुमार, देवेंद्र और वीरेंद्र आदि ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया। वन रक्षक मयंक यादव ने बताया कि पकड़े गए मगरमच्छ को बरेली में राम गंगा नदी में छोड़ दिया गया है।
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गांव निवासी किसान राकेश बुधवार सुबह सात बजे अपने खेतों की ओर जा रहे थे। आबादी से करीब 100 मीटर दूर पहुंचने पर उन्हें पानी में मगरमच्छ दिखाई दिया। मगरमच्छ को देखकर वह घबरा गए और इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी। आबादी के नजदीक मगरमच्छ पहुंचने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में खलबली मच गई। मामले की सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम में शामिल वन रक्षक मयंक यादव, राम अवतार सिंह, विजय कुमार, देवेंद्र और वीरेंद्र आदि ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया। वन रक्षक मयंक यादव ने बताया कि पकड़े गए मगरमच्छ को बरेली में राम गंगा नदी में छोड़ दिया गया है।
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