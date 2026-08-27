सड़क दुर्घटना: अकराबाद में दो बाइकों की भिड़ंत, चार लोग घायल, एक जेनएन मेडिकल कॉलेज रेफर

अलीगढ़ के अकराबाद कस्बा में विजयगढ़ रोड पर बृहस्पतिवार शाम दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत हुई। इस दुर्घटना में दोनों बाइकों पर सवार चार लोग चोटिल हो गए। राहगीरों की सूचना पर एंबुलेंस कर्मियों ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया।

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गांव इरखिनी निवासी ललित कुमार ने बताया कि वह बृहस्पतिवार को राजपाल सिंह के साथ अकराबाद से घर लौट रहा था। थाना छर्रा के गांव सिहावली निवासी सुनील कुमार भी अपने पिता चंद्रपाल सिंह के साथ लौट रहे थे। वे गांव सुहावली में एक रिश्तेदार के घर गमी में शामिल होने गए थे। शाम करीब 4 बजे सईयद बाबा धान के पास यह हादसा हुआ। दोनों बाइकें किसी वाहन को ओवरट्रैक करते हुए आपस में टकरा गईं। भिड़ंत के कारण बाइकें क्षतिग्रस्त हो गईं और चारों लोग घायल हो गए।सीएचसी अधीक्षक बिकास रघुवंशी ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घायल चंद्रपाल की हालत गंभीर है। चंद्रपाल को सीएचसी से जेएन मेडीकल कॉलेज रेफर किया गया है। यह निर्णय उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए लिया गया।