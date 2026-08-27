फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   15 quintals of spoiled cheese destroyed in Tappal, Aligarh

अलीगढ़: रक्षाबंधन से पहले बड़ी कार्रवाई, 15 कुंतल खराब पनीर नष्ट, टीम पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश

Thu, 27 Aug 2026 03:27 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Thu, 27 Aug 2026 03:27 PM IST
सार

जब देर रात्रि लगभग 2 बजे एक अन्य संदिग्ध वाहन को टप्पल कट पर रोकने का प्रयास किया गया। वाहन चालक ने रुकने के बजाय गाड़ी को तेज गति से भगाते हुए विभागीय स्टाफ पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया।

विज्ञापन
15 quintals of spoiled cheese destroyed in Tappal, Aligarh
पकड़ा गया पनीर नष्ट करते हुए विभाग कर्मचारी - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आमजन की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। अलीगढ़ जिला प्रशासन के निर्देश पर चलाए गए सघन अभियान के दौरान विभाग की टीम ने मानव स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त 15 कुंतल खराब पनीर को मौके पर ही नष्ट करा दिया है। इस दौरान मिलावटखोरों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए विभागीय टीम पर गाड़ी चढ़ाने का भी दुस्साहस किया, जिसे पुलिस की मदद से नाकाम कर दिया गया।

विज्ञापन


मेवात से दिल्ली-एनसीआर सप्लाई हो रहा था पनीर
जिला प्रशासन को त्योहार के मद्देनजर मिलावटी खाद्य पदार्थों की आवाजाही की लगातार सूचना मिल रही थी।मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने सासनी से आने वाली और यमुना एक्सप्रेस-वे के टप्पल कट पर बाहरी जनपदों से आने वाली गाड़ियों की सघन जांच की। जांच के दौरान हरियाणा के मेवात से लाई जा रही पनीर की एक बड़ी खेप को पकड़ा गया। मौके पर जांच करने पर पनीर मानव उपभोग के लिए पूरी तरह असुरक्षित और सड़ा हुआ पाया गया, जिसके बाद लगभग 15 कुंतल खराब पनीर को नियमानुसार नष्ट कराया गया। खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए सुरक्षित रख लिए गए हैं।
विज्ञापन


टीम पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास, पुलिस ने किया पीछा
अभियान के दौरान एक सनसनीखेज घटना सामने आई जब देर रात्रि लगभग 2 बजे एक अन्य संदिग्ध वाहन को टप्पल कट पर रोकने का प्रयास किया गया। वाहन चालक ने रुकने के बजाय गाड़ी को तेज गति से भगाते हुए विभागीय स्टाफ पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। विभागीय टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए वाहन का पीछा किया और बाजना के निकट डायल-112 पुलिस की मदद से उसे दबोच लिया। चूंकि यह क्षेत्र मथुरा जनपद से संबंधित था, इसलिए पकड़े गए वाहन को बाजना पुलिस चौकी और सहायक आयुक्त खाद्य (द्वितीय) मथुरा की टीम को आगामी विधिक कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया। 
विज्ञापन
विज्ञापन


अपर जिलाधिकारी (नगर) किंशुक श्रीवास्तव ने कहा कि त्योहारी सीजन में आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ प्रशासन पूरी तरह सख्त है। खोया, पनीर और मिठाइयों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए यह विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed