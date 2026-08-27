फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Bike rider injured in tractor-trolley collision

अलीगढ़ हादसा: ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बहन के घर जा रहा बाइक सवार घायल, मेडिकल रेफर, हालत गंभीर

Thu, 27 Aug 2026 01:34 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Thu, 27 Aug 2026 01:34 PM IST
सार

भूपेन्द्र अपनी बहन को चावल देने के लिए बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। तभी एक ओवरलोड बालू के ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे फंस गई।

विज्ञापन
Bike rider injured in tractor-trolley collision
ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीच दबी बाइक - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गंगीरी थाना अंतर्गत गुरुवार की सुबह करीब 8:30 बजे गांव बिलोना भट्ठा पर एक सड़क दुर्घटना हुई। इस हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।

विज्ञापन


जिला कासगंज कोतवाली के गांव नगला क्ल्लू निवासी भूपेन्द्र पुत्र राम निवास अपनी बहन के घर जा रहे थे। वह अपनी बहन को चावल देने के लिए नगला इंद्रा, थाना गंगीरी जा रहे थे। भूपेन्द्र अपनी बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। तभी एक ओवरलोड बालू के ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे फंस गई। भूपेन्द्र को गंभीर चोटें आईं।
विज्ञापन


पुलिस की कार्रवाई
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत घायल भूपेन्द्र को इलाज के लिए छर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। छर्रा सीएचसी से भूपेन्द्र को आगे के बेहतर इलाज के लिए जे एन मेडिकल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ओवरलोड बालू से लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली को अपने कब्जे में ले लिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed