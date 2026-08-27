अलीगढ़ हादसा: ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बहन के घर जा रहा बाइक सवार घायल, मेडिकल रेफर, हालत गंभीर
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Thu, 27 Aug 2026 01:34 PM IST
सार
भूपेन्द्र अपनी बहन को चावल देने के लिए बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। तभी एक ओवरलोड बालू के ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे फंस गई।
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विस्तार
गंगीरी थाना अंतर्गत गुरुवार की सुबह करीब 8:30 बजे गांव बिलोना भट्ठा पर एक सड़क दुर्घटना हुई। इस हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।
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जिला कासगंज कोतवाली के गांव नगला क्ल्लू निवासी भूपेन्द्र पुत्र राम निवास अपनी बहन के घर जा रहे थे। वह अपनी बहन को चावल देने के लिए नगला इंद्रा, थाना गंगीरी जा रहे थे। भूपेन्द्र अपनी बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। तभी एक ओवरलोड बालू के ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे फंस गई। भूपेन्द्र को गंभीर चोटें आईं।
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पुलिस की कार्रवाई
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत घायल भूपेन्द्र को इलाज के लिए छर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। छर्रा सीएचसी से भूपेन्द्र को आगे के बेहतर इलाज के लिए जे एन मेडिकल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ओवरलोड बालू से लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली को अपने कब्जे में ले लिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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