अलीगढ़ सड़क हादसा: अकराबाद में बाइक-मोपेड की भिड़ंत, दो लोग गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल रेफर

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आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत एंबुलेंस को सूचना दी। घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भेजा गया। थाना विजयगढ़ के गांव कठरा मलोई निवासी महारानी देवी ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा अजय कुमार अपनी बाइक से अलीगढ़ जा रहा था। 27 अगस्त को दोपहर करीब दो बजे यह हादसा हुआ। सामने से आ रही मोपेड से बाइक की टक्कर हो गई थी। मोपेड पर सवार थाना मडराक के गांव मई निवासी राजेश कुमार भी घायल हुए।घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज मिश्रा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि घायलों को उपचार के लिए भेजा जा चुका है। मिश्रा ने बताया कि तहरीर मिलने पर मामले की जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।