अलीगढ़ सड़क हादसा: अकराबाद में बाइक-मोपेड की भिड़ंत, दो लोग गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल रेफर
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Thu, 27 Aug 2026 03:10 PM IST
सार
अजय कुमार अपनी बाइक से अलीगढ़ जा रहा था। सामने से आ रही मोपेड से बाइक की टक्कर हो गई थी। मोपेड पर सवार राजेश कुमार भी घायल हुए।
विज्ञापन
विस्तार
अकराबाद क्षेत्र अंतर्गत नानऊ-सासनी रोड पर गांव राजीपुर के पास एक सड़क दुर्घटना हुई। यहां एक बाइक और मोपेड की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दोनों वाहनों पर सवार दो व्यक्ति चोटिल हो गए।
आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत एंबुलेंस को सूचना दी। घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भेजा गया। थाना विजयगढ़ के गांव कठरा मलोई निवासी महारानी देवी ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा अजय कुमार अपनी बाइक से अलीगढ़ जा रहा था। 27 अगस्त को दोपहर करीब दो बजे यह हादसा हुआ। सामने से आ रही मोपेड से बाइक की टक्कर हो गई थी। मोपेड पर सवार थाना मडराक के गांव मई निवासी राजेश कुमार भी घायल हुए।
उपचार और पुलिस की प्रतिक्रिया
घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज मिश्रा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि घायलों को उपचार के लिए भेजा जा चुका है। मिश्रा ने बताया कि तहरीर मिलने पर मामले की जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत एंबुलेंस को सूचना दी। घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भेजा गया। थाना विजयगढ़ के गांव कठरा मलोई निवासी महारानी देवी ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा अजय कुमार अपनी बाइक से अलीगढ़ जा रहा था। 27 अगस्त को दोपहर करीब दो बजे यह हादसा हुआ। सामने से आ रही मोपेड से बाइक की टक्कर हो गई थी। मोपेड पर सवार थाना मडराक के गांव मई निवासी राजेश कुमार भी घायल हुए।
विज्ञापन
उपचार और पुलिस की प्रतिक्रिया
घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज मिश्रा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि घायलों को उपचार के लिए भेजा जा चुका है। मिश्रा ने बताया कि तहरीर मिलने पर मामले की जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन