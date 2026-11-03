Aligarh News: मंदिर में चढ़ाया घंटा, मजार पर किन्नरों ने की चादरपोशी

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सभी किन्नरों ने धार्मिक परंपराओं के अनुसार पूजा-अर्चना की। इस दौरान देश में अमन-चैन, खुशहाली और आपसी भाईचारे की कामना की गई। विभिन्न धर्मों के किन्नर धर्मगुरु एक मंच पर आए और अपने-अपने धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा-अर्चना कर देश में शांति, खुशहाली और आपसी भाईचारे की कामना की।कार्यक्रम में किन्नर गुरु शिवम ने माता रानी के दरबार में घंटा चढ़ाकर शुरुआत की। इसके बाद धर्मगुरु और उनके समर्थक बन्ने खां मजार पहुंचे, जहां चादरपोशी की रस्म अदा की गई। अलग-अलग धार्मिक परंपराओं के बीच एकजुटता की यह तस्वीर समाज को आपसी प्रेम और सद्भाव का संदेश देती नजर आई।किन्नर गुरु शिवम के अनुसार कार्यक्रम का उद्देश्य धर्म के भेद से ऊपर उठकर मानवता को प्राथमिकता देना रहा। इस पहल के जरिये संदेश दिया गया कि पूजा-पद्धतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन इंसानियत, प्रेम और भाईचारे की भावना सभी को एक सूत्र में बांधती है। कार्यक्रम में विभिन्न धर्मों के किन्नर धर्मगुरुओं की मौजूदगी ने सामाजिक समरसता की भावना को मजबूती दी।