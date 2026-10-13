Aligarh News: शहर में आज

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रामघाट रोड : अहिल्याबाई होल्कर स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।

क्रिकेट मैच :

रठगांव : हमजाह क्रिकेट एकेडमी रठगांव में क्रिकेट मैच दोपहर 3 बजे।

कार्यशाला :

एएमयू : एमबीए विभाग में कार्यशाला सुबह 11 बजे।

रामलीला

अचलताल : श्रीरामलीला महोत्सव में लंका दहन लीला का मंचन रात 8 बजे।

टीकाराम कॉलोनी : श्रीनवयुवक रामलीला कमेटी की ओर से केवट संवाद और राम वनवास लीला रात 8 बजे।

नगला बरौला : ग्यासीराम रामलीला महोत्सव में लंका दहन रात 8 बजे।

भमोला : आदर्श रामलीला महोत्सव में सीताहरण लीला रात 8 बजे।

कृष्णलीला

चिरंजी लाल इंटर कॉलेज : कृष्णलीला व चैतन्य महाप्रभु लीला का मंचन सुबह 6.30 बजे।



हॉकी प्रतियोगिता :