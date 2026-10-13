Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 03:13 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 03:13 AM IST
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हॉकी प्रतियोगिता :
रामघाट रोड : अहिल्याबाई होल्कर स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
क्रिकेट मैच :
रठगांव : हमजाह क्रिकेट एकेडमी रठगांव में क्रिकेट मैच दोपहर 3 बजे।
कार्यशाला :
एएमयू : एमबीए विभाग में कार्यशाला सुबह 11 बजे।
रामलीला
अचलताल : श्रीरामलीला महोत्सव में लंका दहन लीला का मंचन रात 8 बजे।
टीकाराम कॉलोनी : श्रीनवयुवक रामलीला कमेटी की ओर से केवट संवाद और राम वनवास लीला रात 8 बजे।
नगला बरौला : ग्यासीराम रामलीला महोत्सव में लंका दहन रात 8 बजे।
भमोला : आदर्श रामलीला महोत्सव में सीताहरण लीला रात 8 बजे।
कृष्णलीला
चिरंजी लाल इंटर कॉलेज : कृष्णलीला व चैतन्य महाप्रभु लीला का मंचन सुबह 6.30 बजे।
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रामघाट रोड : अहिल्याबाई होल्कर स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
क्रिकेट मैच :
रठगांव : हमजाह क्रिकेट एकेडमी रठगांव में क्रिकेट मैच दोपहर 3 बजे।
कार्यशाला :
एएमयू : एमबीए विभाग में कार्यशाला सुबह 11 बजे।
रामलीला
अचलताल : श्रीरामलीला महोत्सव में लंका दहन लीला का मंचन रात 8 बजे।
टीकाराम कॉलोनी : श्रीनवयुवक रामलीला कमेटी की ओर से केवट संवाद और राम वनवास लीला रात 8 बजे।
नगला बरौला : ग्यासीराम रामलीला महोत्सव में लंका दहन रात 8 बजे।
भमोला : आदर्श रामलीला महोत्सव में सीताहरण लीला रात 8 बजे।
कृष्णलीला
चिरंजी लाल इंटर कॉलेज : कृष्णलीला व चैतन्य महाप्रभु लीला का मंचन सुबह 6.30 बजे।