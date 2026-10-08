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Aligarh News: परशुराम-लक्ष्मण संवाद की लीला ने किया मंत्रमुग्ध

Thu, 08 Oct 2026 03:00 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Thu, 08 Oct 2026 03:00 AM IST
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The enactment of the dialogue between Parashurama and Lakshmana left the audience spellbound
सीता स्वयंवर लीला का मंचन करते कालाकार। - फोटो : samvad
जीटी रोड स्थित रामलीला भवन में चल रहे श्रीरामलीला महोत्सव में बुधवार को धनुष भंग, परशुराम आगमन और लक्ष्मण-परशुराम संवाद की लीला का प्रभावी मंचन किया गया। सर्वोदय गणेश रामलीला मंडल, मथुरा के कलाकारों ने आचार्य राजीव चतुर्वेदी के निर्देशन में प्रस्तुति दी।
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कथा व्यास गौतम चतुर्वेदी रहे। लीला की शुरुआत प्रभु श्रीराम के पूजन और आरती से हुई। इसके बाद जनकपुरी में सीता स्वयंवर का प्रसंग मंचित किया गया। परशुराम और लक्ष्मण संवाद लीला में दोनों स्वरूपों के वाकयुद्ध पर दर्शक रोमांचित हो गए। मौके पर कमेटी अध्यक्ष विमल अग्रवाल, सचिव अरविंद अग्रवाल, कोषाध्यक्ष टीएन मित्तल, संयोजक अन्नू बीड़ी, ऋषभ गर्ग, विक्रांत गर्ग, संयम पाराशर, आकाश अग्रवाल, मीडिया प्रभारी कमल अरोड़ा आदि मौजूद थे।
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