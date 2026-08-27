Aligarh News: टीकरी में युवक की संदिग्ध मौत, पत्नी पर लगा हत्या का आरोप

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मृतक के पिता रेशमपाल ने थाने में दी तहरीर में कहा है कि उनका बेटा बीपी चंद्र (35) हापुड़ के सिंभावली में किराये के मकान में रहकर फेरी लगाकर बर्तन बेचने का काम करता था। दो दिन पहले गांव आया था। रात में उसकी पत्नी ने विषाक्त पदार्थ देकर हत्या कर दी। परिजनों का आरोप है कि पत्नी के अन्य युवक के साथ अनैतिक संबंध हैं।मृतक के बड़े भाई रामवीर सिंह ने बताया कि हम तीन भाईयों में सबसे छोटा भाई बीपी चंद्र सिंभावली में पत्नी व तीन बेटों के साथ रहता था। उसके कमरे में गांव का एक अन्य युवक भी रहता था। करीब दो माह पूर्व दोनों के बीच झगड़ा हुआ था तो भाई ने पत्नी व बच्चों को घर भेज दिया था। सोमवार को ही भाई गांव आया था। आरोप है कि पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते भाई को मार दिया है।प्रभारी निरीक्षक सरिता सिंह ने बताया कि तहरीर लेकर आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है। वहीं, सीओ संजय कुमार त्यागी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सिर में चोट लगने के कारण मृत्यु कारित होना आया है। उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। उनका आदेश मिलने पर ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।