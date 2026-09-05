हमारे मास्टर साहब: बच्चों की नजर में शिक्षक, जो पढ़ाते ही नहीं जिंदगी भी संवारते हैं

आसान शब्दों में पढ़ाती

फातिमा मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। उनकी सबसे खास बात यह है कि जो बातें हमें समझ में नहीं आतीं, उन्हें वे बहुत ही आसान शब्दों में समझा देती हैं। उनका पढ़ाने का तरीका इतना सरल और निराला है कि पढ़ाई बोझ नहीं लगती, बल्कि सीखने में आनंद आता है। वे समय-समय पर पढ़ाए गए पाठ को दोहराती भी हैं, जिससे बातें अच्छी तरह याद हो जाती हैं। हाल ही में हुए एक टेस्ट में हिंदी के सभी विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसका श्रेय मैडम की मेहनत और बेहतर मार्गदर्शन को भी जाता है।- योगिता सिंह कक्षा 9 अलीगढ़ पब्लिक स्कूल

शिक्षिका का परिचय

डॉ. फातिमा जेहरा पी.जी.टी. (हिंदी) 16 साल से अध्यापन अलीगढ़ पब्लिक स्कूल अलीगढ़



पढ़ाने का तरीका आता है पसंद

मेरे कक्षा अध्यापक प्रवेंद्र कुमार हैं। वे हमें कृषि विज्ञान पढ़ाते हैं। उनका पढ़ाने और समझाने का सरल तरीका मुझे बहुत पसंद है। वे कठिन से कठिन बात को भी इतनी सहजता से समझाते हैं कि विषय आसानी से समझ में आ जाता है। सबसे खास बात यह है कि वे हमें केवल विद्यार्थी नहीं, बल्कि अपने बच्चों और दोस्तों की तरह समझते हैं। उनकी डांट में भी हमारे प्रति चिंता और हमारी सफलता की सच्ची चाहत छिपी होती है। वे पढ़ाई के साथ हमें मेहनत, अनुशासन और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना सिखाते हैं। -हर्ष, कक्षा 12 डीएवी इंटर कॉलेज

शिक्षक का परिचय

प्रवेंद्र कुमार एमएससी, एमएड 5 साल से अध्यापन डीएवी इंटर कॉलेज