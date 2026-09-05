Aligarh News: शहर आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:44 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:44 AM IST
विज्ञापन
ट्रायल :
स्टेडिमय : जनपद एवं मंडल स्तरीय बालक फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए ट्रायल दोपहर 2 बजे।
बैठक :
सासनी गेट : होटल गोल्ड इन लीफ में अलीगढ़ स्टील एसोसिएशन की बैठक रात 8 बजे।
धरना
एएमयू : टीचिंग स्टाफ क्लब में एएमयू टीचर्स एसोसिएशन का धरना सुबह 10 बजे।
अनावरण
जयगंज : संस्कृत बालिका इंटर कॉलेज में लायंस क्लब अलीगढ़ की ओर से विज्ञान प्रयोगशाला का अनावरण सुबह 10.30 बजे।
सम्मान समारोह :
डीएस कॉलेज : धर्म समाज सोसाइटी की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह सुबह 11.30 बजे।
रथ यात्रा :
महेंद्र नगर : राठैर बगीची माधव रोड स्थित गोगा जी धाम में बाबा जाहरवीर के जन्मोत्सव पर हवन व रथ यात्रा सुबह 9 बजे।
नगला मसानी : लक्ष्मणपुरम स्थित जाहरवीर मंदिर में भंडारा दोपहर 12 बजे।
बेगम बाग : चंपा विहार में बाबा जाहरवीर के जन्मोत्वस पर भंडारा दोपहर 2 बजे।
विज्ञापन
स्टेडिमय : जनपद एवं मंडल स्तरीय बालक फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए ट्रायल दोपहर 2 बजे।
बैठक :
सासनी गेट : होटल गोल्ड इन लीफ में अलीगढ़ स्टील एसोसिएशन की बैठक रात 8 बजे।
धरना
एएमयू : टीचिंग स्टाफ क्लब में एएमयू टीचर्स एसोसिएशन का धरना सुबह 10 बजे।
अनावरण
जयगंज : संस्कृत बालिका इंटर कॉलेज में लायंस क्लब अलीगढ़ की ओर से विज्ञान प्रयोगशाला का अनावरण सुबह 10.30 बजे।
सम्मान समारोह :
डीएस कॉलेज : धर्म समाज सोसाइटी की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह सुबह 11.30 बजे।
रथ यात्रा :
महेंद्र नगर : राठैर बगीची माधव रोड स्थित गोगा जी धाम में बाबा जाहरवीर के जन्मोत्सव पर हवन व रथ यात्रा सुबह 9 बजे।
नगला मसानी : लक्ष्मणपुरम स्थित जाहरवीर मंदिर में भंडारा दोपहर 12 बजे।
बेगम बाग : चंपा विहार में बाबा जाहरवीर के जन्मोत्वस पर भंडारा दोपहर 2 बजे।