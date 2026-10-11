Aligarh News: रघुवर उतरे सरयू पार, अचल सरोवर पर गूंजी जय-जयकार

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श्री गोशाला कमेटी की ओर से आयोजित लीला में प्रभु श्रीराम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण के स्वरूपों के सरयू तट पर पहुंचते ही पूरा परिसर जय श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठा। प्रभु की एक झलक पाने के लिए दर्शक आतुर नजर आए।इससे पूर्व श्रीराम और केवट के बीच हुए संवाद ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। केवट ने प्रभु से कहा कि वे लोगों को भवसागर से पार लगाते हैं और वह नदी पार कराता है। जब दोनों का काम ही लोगों को पार लगाना है, तो वह प्रभु से उतराई कैसे ले सकता है। केवट की भक्ति और समर्पण का यह दृश्य देख श्रद्धालु भावविभोर हो उठे।अचल सरोवर की छटा ने मोहा मनसरयू पार लीला के लिए दुल्हन की तरह सजे अचल सरोवर परिसर की अविरल छटा पर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष व बच्चे इस नजारे को मोबाइल फोन में कैद करते हुए व झांकियों के साथ सेल्फी लेते नजर आए।आरती व पूजन के साथ शुभारंभप्रभु श्रीराम का पूजन व आरती एसपी सिटी आदित्य बंसल, राजेश मित्तल, रसिक बिहारी रसिक टावर, राजीव अग्रवाल, संदीप अग्रवाल ने किया। अचल सरोवर पर महापौर प्रशांत सिंघल, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने प्रभु श्रीराम, माता सीता व लक्ष्मण की आरती कर सरयू पार लीला का शुभारंभ किया। मौके पर अध्यक्ष विमल अग्रवाल, सचिव अरविंद अग्रवाल, टीएन मित्तल एडवोकेट, अन्नू बीड़ी, ऋषभ गर्ग, विक्रांत गर्ग, संयम पाराशर, आकाश अग्रवाल, सीए पीयूष अग्रवाल, राजेश गर्ग, अर्जुन गोविल, भव्य अग्रवाल, पवन अग्रवाल, कमल अरोड़ा आदि थे।