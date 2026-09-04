Aligarh News: सीएम ग्रिड की राह में रोड़ा बने 100 से ज्यादा अतिक्रमण चिह्नित

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खैर रोड पर पेट्रोल पंप संचालक को 24 घंटे का अल्टीमेटमनगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बृहस्पतिवार को सीएम ग्रिड योजना खैर रोड का निरीक्षण किया। यहां नाला निर्माण में बाधा डाल रहे टाटा फिलिंग स्टेशन नादा पुल खैर रोड के संचालक को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने संचालक को 24 घंटे का समय देते हुए कहा कि निर्धारित अवधि में अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा नगर निगम कार्रवाई करेगा। नगर आयुक्त ने पेट्रोल पंप संचालक को नोटिस भी सौंपा।नगर आयुक्त ने बताया कि जीटी रोड छर्रा अड्डा पुल से एटा चुंगी होते हुए बोनेर कट तक सड़क पर अतिक्रमण के नोटिस जारी हुए हैं। लोक निर्माण विभाग के अभिलेखों के आधार पर मार्ग की कुल चौड़ाई 45.720 मीटर है। सड़क की सेंटर लाइन से दोनों ओर 22.860 मीटर तक आधिकारिक सीमा है। नगर निगम की पैमाइश में कई भवनों के अग्रिम हिस्से इस निर्धारित सीमा के भीतर पाए गए। इन सभी अतिक्रमणों को हटाने के लिए नोटिस दिए गए हैं।दो प्रमुख सड़कों पर चल रहा निर्माण :सीएम ग्रिड योजना के तहत दो प्रमुख सड़कों का निर्माण चल रहा है। फेज-2 पैकेज-1 में करीब आठ करोड़ की लागत से सड़क बन रही है। यह सड़क जीटी रोड छर्रा अड्डा पुल से बोनेर कट तक 5.200 किलोमीटर लंबी है। वहीं पैकेज-2 में करीब 29 करोड़ 58 लाख रुपये की लागत से खैर रोड पर निर्माण हो रहा है। यह कार्य हीरा लाल की पुलिया से नादा पुल चौराहा तक चल रहा है। नगर निगम ने 100 से अधिक अतिक्रमणकर्ताओं को सात दिन में निर्माण हटाने के निर्देश दिए हैं।