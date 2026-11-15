Aligarh News: बाल दिवस पर नेहरू को याद किया

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बाल दिवस पर गोकुलचंद कटारा के आवास पर हुई बैठक में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू को याद किया गया। वक्ताओं ने उन्हें स्वतंत्र भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री और महान नेता बताया। अशोक कुमार फौजी, केपी सिंह ने उनके व्यक्तित्व पर चर्चा की। चौधरी हरपाल सिंह ने सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताते हुए आलोचना की। अधिकांश वक्ताओं ने यूजीसी, आरक्षण और एससी-एसटी एक्ट पर असहमति व्यक्त की। संचालन गोकुलचंद कटारा ने किया। नरपत देव भारद्वाज, संतवीर सिंह, लक्ष्मी नारायण कौशिक, चौधरी हरपाल सिंह, चौधरी विजेंद्र सिंह, वीरेंद्र कुमार शर्मा, महावीर सिंह चौधरी, महावीर प्रसाद, डॉ. सुभाष चंद्र शर्मा मौजूद रहे।