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Aligarh News: बाल दिवस पर नेहरू को याद किया

Sun, 15 Nov 2026 02:48 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Sun, 15 Nov 2026 02:48 AM IST
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Nehru remembered on Children's Day
बाल दिवस पर गोकुलचंद कटारा के आवास पर हुई बैठक में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू को याद किया गया। वक्ताओं ने उन्हें स्वतंत्र भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री और महान नेता बताया। अशोक कुमार फौजी, केपी सिंह ने उनके व्यक्तित्व पर चर्चा की। चौधरी हरपाल सिंह ने सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताते हुए आलोचना की। अधिकांश वक्ताओं ने यूजीसी, आरक्षण और एससी-एसटी एक्ट पर असहमति व्यक्त की। संचालन गोकुलचंद कटारा ने किया। नरपत देव भारद्वाज, संतवीर सिंह, लक्ष्मी नारायण कौशिक, चौधरी हरपाल सिंह, चौधरी विजेंद्र सिंह, वीरेंद्र कुमार शर्मा, महावीर सिंह चौधरी, महावीर प्रसाद, डॉ. सुभाष चंद्र शर्मा मौजूद रहे।
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