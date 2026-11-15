Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:52 AM IST
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:52 AM IST
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श्याम जन्मोत्सव
रामघाट रोड : बसंत वाटिका में श्री श्याम जन्मोत्सव शाम छह बजे
वार्षिकोत्सव
आगरा रोड : सरस्वती विद्या मंदिर का वार्षिकोत्सव उमंग कैलाश फॉर्म में सुबह 11 बजे।
शोभायात्रा
सराय बाला : चित्रगुप्त महाराज की शोभायात्रा दोपहर एक बजे
सम्मान समारोह
हाथरस अड्डा : प्रीमियर नगर बैक कॉलोनी स्थित डॉ. पीसी गुप्ता के आवास पर टॉपर विद्यार्थियों का सम्मान समारोह दोपहर एक बजे
बैठक
रामघाट रोड : एसएमबी इंटर कॉलेज में गंगा सेवा समिति की बैठक दोपहर दो बजे
कलम-दावत पूजन
रामघाट रोड : आर्चिड ब्लू होटल में अखिल भारतीय महिला कायस्थ महासभा की ओर से कलम दावत पूजन शाम चार बजे
विज्ञापन
रामघाट रोड : बसंत वाटिका में श्री श्याम जन्मोत्सव शाम छह बजे
वार्षिकोत्सव
आगरा रोड : सरस्वती विद्या मंदिर का वार्षिकोत्सव उमंग कैलाश फॉर्म में सुबह 11 बजे।
शोभायात्रा
सराय बाला : चित्रगुप्त महाराज की शोभायात्रा दोपहर एक बजे
सम्मान समारोह
हाथरस अड्डा : प्रीमियर नगर बैक कॉलोनी स्थित डॉ. पीसी गुप्ता के आवास पर टॉपर विद्यार्थियों का सम्मान समारोह दोपहर एक बजे
बैठक
रामघाट रोड : एसएमबी इंटर कॉलेज में गंगा सेवा समिति की बैठक दोपहर दो बजे
कलम-दावत पूजन
रामघाट रोड : आर्चिड ब्लू होटल में अखिल भारतीय महिला कायस्थ महासभा की ओर से कलम दावत पूजन शाम चार बजे