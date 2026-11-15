Aligarh News: कैलाश खेर के बगड़ बमबम पर मंत्री और मंगेतर सहित पूरा परिवार झूमा

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कैलाश ने जब बगड़ बमबम बम लहरी गाया तो पूर्व सांसद राजवीर सिंह, राज्यमंत्री संदीप सिंह, उनकी मंगेतर मेघना, सौरभ सिंह अंतरा और पूर्व विधायक प्रेमलता वर्मा भी झूम कर नाचे। उनको नाचते हुए देखकर पंडाल में मौजूद हजारों लोग भी झूमने-नाचने लगे। कई लोग कुर्सी-मेज पर चढ़कर नाचे। इस दौरान पुलिस को भी सुरक्षा व्यवस्था संभालने में पसीने छूट गए। मंत्री के साथ दोनों बहनों ने भी गीत की धुन पर जमकर ठुमके लगाए।कैलाश खेर ने अपनी चिर-परिचित सूफियाना शैली, बुलंद आवाज और डमरू की थाप के साथ ऐसा समां बांधा कि समारोह में मौजूद लोग देर तक झूमते रहे। खास बात यह रही कि कैलाश खेर को संदीप सिंह की मंगेतर मेघना चौधरी की विशेष फरमाइश पर आमंत्रित किया गया था।उनकी प्रस्तुति शुरू होते ही समारोह का माहौल संगीत और उत्साह से सराबोर हो गया। उन्होंने चख लेन दे.. तेरी दिवानी... सहित छह सात गीत सुनाए। आयोजन स्थल पर उमड़ी भारी भीड़ को देखकर कैलाश खेर भी खासे प्रसन्न नजर आए। उन्होंने पूरे उत्साह के साथ अपनी प्रस्तुतियां दीं। इस दौरान संदीप सिंह मंच से ही नीचे मौजूद लोगों से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन करते रहे। मांगलिक कार्यक्रम में पूरा परिवार दोपहर से लेकर देर रात तक आयोजन स्थल पर मौजूद रहा। सगाई की रस्मों के बीच संगीत की इस महफिल ने समारोह को यादगार बना दिया।दावत के पंडाल में कीर्तनम बैंड के कलाकारों ने दोपहर एक बजे से शाम चार बजे तक एक से बढ़कर एक भजन सुनाए। इस बैंड के कलाकारों ने एक के बाद एक सुरमयी भजन सुनाए। बांके बिहारी, भगवान गणेश, प्रभु राम के जयकारे लगवाए। इस दौरान मंच पर ब्रज की संस्कृति की छठा बिखरी रही। खाना खा रहे लोगों ने भजनों के साथ गुनगुना कर आनंद लिया। तालियां बजाई और फोटो भी खींचे।रात होते ही पंडाल के बाहर अंधेरा हो गया। स्ट्रीट लाइटें बंद होने से आने-जाने वाले लोगों को परेशानी हुई। पुलिस को भी सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए पसीना बहाना पड़ा। रात में वाहनों का आवागमन शुरू होने के बाद कारें और दोपहिया वाहन सवारों को भी निकलने में परेशानी हुई। जब कैलाश खेर प्रस्तुति देकर निकले तो उनका काफिला भी अंधेरे में ही निकला।सुबह से ही मंत्री का पूरा परिवार वीवीआईपी पंडाल में मौजूद रहा। कैलाश खेर के जाने के बाद भी परिवार दावत खा रहे लोगों के बीच मौजूद रहा। जिससे आने-जाने वाले लोगों में भी उत्साह का माहौल बना रहा। इस दौरान दावत का सिलसिला देर रात तक जारी रहा।