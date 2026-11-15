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Aligarh News: सीएम के आगमन से पहले भाकियू अध्यक्ष सुनील नजरबंद

Sun, 15 Nov 2026 02:55 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:55 AM IST
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BKU president Sunil under house arrest before CM's arrival
सुनील चौधरी के घर के बाहर बैठे पुलिसकर्मी। स्रोत : स्वयं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी को शनिवार सुबह सुखरावली स्थित उनके आवास पर नजरबंद किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने और पुतला फूंकने का ऐलान किया था।
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सुनील ने कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि सरकार गरीबों, मजदूरों और किसानों की आवाज दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि देश बचाओ मोर्चा के नेतृत्व में जल्द ही अलीगढ़ में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसानों, मजदूरों और गरीबों के अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी।
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