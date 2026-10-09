Aligarh News: 30 हजार रुपये रिश्वत लेते कानूनगो गिरफ्तार

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कानूनगो के खिलाफ लोधा थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। कानूनगो के कुछ समर्थक तहसील परिसर में पहुंचे और कार्रवाई का विरोध करने लगे। पुलिस ने उन्हें समझाकर शांत कराया। एंटी करप्शन टीम के निरीक्षक देवेंद्र सिंह ने बताया कि क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने 20 सितंबर को जिलाधिकारी से कानूनगो राकेश कुमार गुप्ता के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि जमीन के बंटवारे के मामले में कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए कानूनगो 30 हजार रुपये मांग रहा है।जिलाधिकारी के निर्देश पर शिकायत एंटी करप्शन टीम के पास आई। टीम ने शिकायतकर्ता के सहयोग से कानूनगो को रंगे हाथ पकड़ने की योजना तैयार की। बृहस्पतिवार कानूनगो को 30 हजार रुपये रिश्वत लेते दबोचा गया। देवेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी कानूनगो के खिलाफ लोधा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।तहसील में मची रही खलबलीबुधवार शाम कानूनगो की गिरफ्तारी से खैर तहसील में काफी देर तक खलबली रही। टीम के जाने के बाद तहसील परिसर में मौजूद कर्मचारियों और फरियादियों के बीच घटना की चर्चा होती रही।