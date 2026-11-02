Aligarh News: सिटी में आज

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हाथरस : वीएस क्रिकेट एकेडमी में फाइनल मैच का आयोजन सुबह 10 बजे

रामलीला

मुरसान : रामलीला मंचन का आयोजन रात आठ बजे

स्वास्थ्य शिविर

सहपऊ : सीएचसी सहपऊ में पीएम मातृत्व सुरक्षित दिवस पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे

भागवत कथा

नगला जलाल : कपसिया मार्ग स्थित श्री राधाजी बैंक्वेट हॉल में भागवत कथा दोपहर दो बजे

क्रिकेट मैच