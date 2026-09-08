Aligarh News: जेएन मेडिकल कॉलेज नौकरी के नाम पर पांच लाख लिए
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:54 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:54 AM IST
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जेएन मेडिकल कॉलेज में नौकरी लगवाने के नाम पर तीन लोगों से पांच लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
क्वार्सी क्षेत्र के भगवानगढ़ निवासी नरेश कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में हमदर्द नगर जमालपुर निवासी धर्मेंद्र पर आरोप लगाया है। नरेश के अनुसार धर्मेंद्र ने जेएन मेडिकल कॉलेज में अपनी नौकरी का हवाला देते हुए उन्हें, उनके बहनोई गजेंद्रपाल और भांजे अर्जुन को नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। इसके बदले तीनों से पहचान संबंधी दस्तावेज लिए गए और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमा दिए गए।
आरोप है कि नौकरी की प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर धर्मेंद्र ने पांच लाख रुपये ले लिए। तीनों जब ज्वाइन करने मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो लेटर फर्जी होने की जानकारी हुई। कई महीने तक आरोपी टालमटोल करता रहा। रुपये वापस मांगने पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। सीओ सर्वम सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद
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क्वार्सी क्षेत्र के भगवानगढ़ निवासी नरेश कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में हमदर्द नगर जमालपुर निवासी धर्मेंद्र पर आरोप लगाया है। नरेश के अनुसार धर्मेंद्र ने जेएन मेडिकल कॉलेज में अपनी नौकरी का हवाला देते हुए उन्हें, उनके बहनोई गजेंद्रपाल और भांजे अर्जुन को नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। इसके बदले तीनों से पहचान संबंधी दस्तावेज लिए गए और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमा दिए गए।
आरोप है कि नौकरी की प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर धर्मेंद्र ने पांच लाख रुपये ले लिए। तीनों जब ज्वाइन करने मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो लेटर फर्जी होने की जानकारी हुई। कई महीने तक आरोपी टालमटोल करता रहा। रुपये वापस मांगने पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। सीओ सर्वम सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद
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