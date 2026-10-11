फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Fire breaks out at farmhouse; loss worth thousands.

Aligarh News: फार्म हाउस में लगी आग, हजारों का नुकसान

Sun, 11 Oct 2026 02:34 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Sun, 11 Oct 2026 02:34 AM IST
विज्ञापन
Fire breaks out at farmhouse; loss worth thousands.
गांव सरकोरिया में शुक्रवार देर रात को एक फार्म हाउस में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे उसमें खड़ी कार, वहां रखा भूसा और अन्य सामान जलकर राख हो गया। घटना के कारण किसान को हजारों रुपये का नुकसान हो गया ।
विज्ञापन

गांव सरकोरिया निवासी नेत्रपाल सिंह ने बताया कि उनके फार्म हाउस पर एक स्विफ्ट कार, 200 क्विंटल भूसा, प्लास्टिक के पाइप आदि सामान रखा हुआ था । शुक्रवार देर रात करीब 9:30 बजे अज्ञात कारणों से वहां आग लग गई। आग की सूचना मिलने पर किसान और गांव के लोग वहां पहुंच गए तथा आग को बुझाने का भरसक प्रयास किया जब तक किसान को लाखों रुपये का नुकसान हो गया। मामले में कार्यवाहक थाना प्रभारी एसएससाई आबिद कुरैशी ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की। अभी तहरीर नहीं मिली है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed