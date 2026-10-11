Aligarh News: फार्म हाउस में लगी आग, हजारों का नुकसान

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गांव सरकोरिया निवासी नेत्रपाल सिंह ने बताया कि उनके फार्म हाउस पर एक स्विफ्ट कार, 200 क्विंटल भूसा, प्लास्टिक के पाइप आदि सामान रखा हुआ था । शुक्रवार देर रात करीब 9:30 बजे अज्ञात कारणों से वहां आग लग गई। आग की सूचना मिलने पर किसान और गांव के लोग वहां पहुंच गए तथा आग को बुझाने का भरसक प्रयास किया जब तक किसान को लाखों रुपये का नुकसान हो गया। मामले में कार्यवाहक थाना प्रभारी एसएससाई आबिद कुरैशी ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की। अभी तहरीर नहीं मिली है।

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गांव सरकोरिया में शुक्रवार देर रात को एक फार्म हाउस में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे उसमें खड़ी कार, वहां रखा भूसा और अन्य सामान जलकर राख हो गया। घटना के कारण किसान को हजारों रुपये का नुकसान हो गया ।