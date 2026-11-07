धनतेरस: बाजार पर 1500 करोड़ की धनवर्षा, सुबह से देर रात तक बाजारों में भीड़, जमकर हुई खरीदारी

धनतेरस पर अलीगढ़ जिले के रियल एस्टेट और सभी बाजारों में लगभग 1500 करोड़ रुपये की धनवर्षा हुई है। 500 करोड़ रुपये की खरीदारी छोटी दिवाली से भाई दूज के बीच होने की उम्मीद है।

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शुक्रवार से शुरू हुआ दीपोत्सव छह दिन तक मनाया जाएगा। सात को छोटी दिवाली, आठ को दिवाली, नौ को सोमवती अमावस्या, 10 को पड़वा (प्रतिपदा) और 11 को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा। इस दौरान जिले के बाजारों में लगभग दो हजार करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है।कारोबार के नजरिये से रियल एस्टेट नंबर एक पर है। प्रापर्टी और जमीन की खरीद-फरोख्त में सबसे अधिक लगभग 650 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है। दूसरे नंबर पर किराना और जनरल स्टोर की दुकानें हैं, जिसमें 250 करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद है। तीसरे नंबर पर 200 करोड़ के साथ ऑटो सेक्टर है। चौथे नंबर पर 80 करोड़ के साथ सराफा बाजार और पांचवें नंबर पर 80 करोड़ रुपये के अनुमानित कारोबार के साथ बर्तन व क्रॉकरी बाजार है।रियल एस्टेट के जानकार शैलेंद्र सिंह ने बताया कि पूरे जिले में लगभग 650 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है। इसमें घर, फ्लैट, शोरुम, दुकान, जमीन और खेत हर तरह की खरीदारी शामिल है। वर्ष 2025 में हुई धनतेरस पर स्टांप एवं निबंधन विभाग को लगभग 52 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था, जो इस बार लगभग 56 करोड़ के पार पहुंच गया है। एआईजी स्टांप ब्रजेश सिंह ने बताया कि हर वर्ष धनतेरस के दिन जमीन, मकान और दुकानों की बिक्री बढ़ रही है।